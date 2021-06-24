لقاء للتجمع من أجل لبنان في فرنسا مع اسامة الرحباني

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بمناسبة عيد الموسيقى والذكرى ال٣٥ لغياب عاصي الرحباني، التقى التجمع من اجل لبنان في فرنسا بالمبدع اسامة الرحباني الذي حل ضيفاً استثنائياً من ضمن سلسلة "ثلاثاء التجمع" التي يحييها دورياً عبر صفحته على الفيسبوك وعبر الزوم.

وقد كان هذا اللقاء فرصة جديدة للتعرف على اسامة الرحباني، الفنان والانسان، نشأته وتطوره الفني حتى وصوله الى ما هو عليه اليوم ومدى تأثره بالارث الرحباني بشكل عام وتمكنه من فرض بصمة خاصة به في عالم الموسيقى والمسرح.

ثم تطرق الحديث الى فكر اسامة الرحباني بمواضيع الانسان بشكل عام وما يعانيه في لبنان بشكل خاص وهو الذي كتب في مسرحه عن التمرد والحرية والانعتاق من القيود الزائفة.

كذلك أكد اسامة الرحباني تعلقه بالارض وايمانه بالغد داعياً اللبنانيين المنتشرين الى البقاء رزمة واحدة في الخارج وتشكيل قوة ضغط لدعم الوطن الام الذي هو بحاجة لهم .

وقد كان هذا اللقاء الرائع مناسبة ليؤكد المنتشرون اللبنانيون من خلال التجمع من اجل لبنان اعتبارهم للرحابنة كأرز لبنان رمزاً لهم ومنهلاً ينهلون منه الوطنية وحب الارض .