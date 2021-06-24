living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التحقيق حول وفاة نجل الأب علاوي .. معطيات جديدة ورسالة!

24
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب يوسف دياب في "الأنباء الكويتية":

 

تستمر التحقيقات القضائية والأمنية لكشف ملابسات وفاة الشاب ماتيو علاوي، وهو نجل رجل الدين المسيحي الخوري مجدي علاوي، بعدما عثر عليه جثة هامدة في منزل العائلة الكائن في منطقة صربا شمال العاصمة بيروت.

 

وكشف مصدر أمني لـ «الأنباء» أن «المعطيات الأولية تشير إلى أن الشاب علاوي قضى انتحارا عبر شنق نفسه»، ولفت إلى أنه «لم تظهر آثار عنف على جثة المتوفى، ما يستبعد فرضية جريمة القتل حتى الآن»، وأكد المصدر أن «التحقيق الذي يجري بإشراف النيابة العامة في جبل لبنان، ينتظر تقرير الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية لحسم الأسباب الحقيقية للوفاة».

 

وأفادت معلومات بأن الشاب علاوي ترك رسالة مؤثرة تصف الحالة النفسية التي بلغها كما غيره من الشباب اللبناني، وتقول الرسالة: «بات ما يفصلني عن الاستسلام هو عائلتي ومن أحب، ما عاد هناك مكان لأحلامي في وطني، حتى ما عدت أشعر بانتمائي لوطن سلب طموحي، سلب طفولتي وشبابي، ومن الظاهر أنه سيسلب شيخوختي».

 

وأضافت رسالة الشاب علاوي: «استسلام لواقع قد يتغير لو أن الشباب يحرك ساكنا، لكن شباب الوطن بات مشرذما، هناك من استطاع المغادرة، وهناك من بماله يظن أنه قد يصل إلى مبتغاه، وهناك من هو رافض للواقع ويعيش في إنكار، وهناك من هو مرتهن لزعيم، ومقيد غير قادر على التعبير، وهناك من مثلي حر غير مقيد، أصبح جسدا بلا روح، ينتظر كورونا أو غيرها أن تخطفه من هذه المآسي، نعم نحن نعيش بؤسا ويأسا: أنا عارٍ من الفرح، عطش إلى الحياة، فاقد الروح، هل من ينقذنا؟».

 

من جهتها، دعت عائلة الشاب علاوي إلى انتظار نتائج التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة، وقالت في بيان «ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا لا تمت إلى الحقيقة بصلة، عن طبيعة وفاة المرحوم ماتيو مجدي العلاوي، ويهم العائلة انتظار استكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة»، وأضاف البيان «ترجو العائلة من الجميع عدم نشر هذه الأخبار والاكتفاء بالصلاة لراحة نفس ماتيو الذي أحب الحياة وأعطى من ذاته لخدمة الفقراء وعمل الخير».

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout