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أسرار الصحف ليوم السبت 19 حزيران 2021

19
JUNE
2021
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البناء

خفايا

قال دبلوماسيّ غربيّ إن باريس لم تكن لتنظم مؤتمراً دولياً لدعم الجيش اللبناني دون موافقة أميركيّة أو طلب أميركيّ. فباريس تعلم أن ملف الجيش عهدة أميركيّة مباشرة من غير المسموح لأية دولة حليفة مدّ اليد عليه من دون إذن مسبق أو طلب وتفويض. وهذا يعني ان واشنطن لا تستعجل تشكيل الحكومة وقد بدلت أولويات باريس.

كواليس

توقعت مصادر فلسطينية أن ترسم حكومة الكيان الجديدة سياستها الفلسطينية ضمن ثنائية انفتاح محسوب أمنيّ وماليّ على السلطة لا يصل حد قبول شروط جدية للتفاوض وتصعيد محسوب في القدس والأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية وقطاع غزة لا يصل حد التهديد بعودة المواجهة التي تمثلت بمعركة سيف القدس.

اللواء

همس

انعكست الخلافات في قمّة السبع، لا سيما مع الأوروبيين، على وضعية العملات الأوروبية على حساب الدولار الأميركي سلبياً!

غمز
لاحظت دائرة البيانات في وزارة الصحة أن نسبة الإصابات مع الكورونا من الأفراد اللبنانيين الوافدين، ما يزال لها حصة وازنة؟

لغز
تخضع عمليات تسعير الضروريات إلى «بورصة» غير معلنة، ولكن لجهة الارتفاع غير الخاضع إلاَّ لانتهاز جني ثمار مالية من الفلتان والإحتكار!


الجمهورية

يصر تيار فاعل على استبقاء أكثر من شعرة معاوية مع مرجع بارز رغم الاشتباك السياسي.

يقول حزب إنه يدخل الدولارات الى لبنان في برانيط كما تخرج الأرانب من القبعات.

تراقب مرجعيات سياسية ودبلوماسية باهتمام بالغ الكلام في الاوساط المسيحية عن سقوط الطائف والتفتيش عن صيغة أخرى غير المثالثة.

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