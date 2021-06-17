عناوين الصحف ليوم الخميس 17 حزيران 2021

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الأخبار : الدولة للمعوّقين: «بلّوا» بطاقة الشؤون و«اشربوا ميّتها»!

المنظومة الحاكمة تثور على نفسها!





الديار : التحذيرات من المؤسسات الدولية تتوالى.. والأسوأ لم يأت بعد!

الإحتياطي الإلزامي في خطر في ظلّ الشلّل السياسي القاتل

إضراب الاتحاد العمالي العام اليوم وتوقّعات بإقفال في القطاعين العام والخاص



نداء الوطن : "المنظومة" تتظاهر ضد نفسها: أنا الجلاد والضحية

"شرشحة" رئاسية: "الأكثرية" تنهش بعضها

اللواء : بعبدا تدفع إلى «فوضى سياسية».. وانفجار الشارع في أول اختباراته اليوم

الفريق الرئاسي يتراجع بعد تعرية برّي دستورية عون.. وحزب الله: غير مسموح تجاوز مبادرة عين التينة



البناء : بوتين وبايدن في قمة جنيف: عودة السفراء ولجان أزمات للسيطرة على التصعيد… وبدء الحلحلة / سجال بعبدا وعين التينة: كشف المستور في الخلاف بين كسر الجرة والصدمة الإيجابيّة / إضراب الاتحاد العمالي بعد بيانات الأحزاب المشاركة: مَن يعلن الاحتجاج وعلى مَن؟ /



النهار : بايدن وبوتين: حوار للحد من التسلّح



الجمهورية : عون وبري : إنكسرت الجرة

the daily star : Lebanon sinks into deeper political, economic turmoil



l'orient le jour : Berry isole un peu plus Aoun...

Un nouveau round de la guerre des prérogatives éclate entre Baabda et Aïn el-Tiné, qui bénéficie de l’appui du Hezbollah