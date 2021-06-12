بالفيديو: اعلامي شهير "يفقد أعصابه" على الهواء من أجل لبنان

A + A -

صرخة من القلب وجهها الإعلامي المصري عمرو أديب إلى الدول العربية، قائلا: "لبنان انهار، انسوا مشاكلكم مع الطوائف اللبنانية... لبنان محتاج لبن الأطفال"، متسائلا: "هل العالم مش قادر يبعت لبن أطفال إلى لبنان".

ولفت عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" إلى أن هناك بشر في لبنان في حاجة إلى حليب أطفال، مضيفا: "مينفعش في العالم العربي نعيش.. وسويسرا الشرق مفيهاش لبن أطفال، ده عار".



وطالب الجامعة العربية التحرك لحل أزمة لبنان، معلقا: "بيروت بقت عتمة.. عايزين مرة نشوف جامعة الدول العربية بتعمل حاجة، يعني إيه طفل يموت عشان مفيش لبن، عايزين جامعة الدول العربية يصحوا من النوم بكرة الصبح ويفتحوا التكييف ويشوفوا هيعملوا إيه، أمال إحنا فاتحنها ليه".

لمشاهدة الفيديو، إضغط هنا