كيف سيكون طقس الـweekend؟

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ما زال يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة اليوم، لتعود وترتفع قليلاً يومي السبت والاحد.

ويكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٤ درجة

٢- الجو : قليل السحب مع تكسد السحب وتشكل ضباب على الحبال خلال النهار

٣- الرياح غربية تنشط احياناً

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي منخفض ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

السبت: طقس ربيعي اعتيادي

مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا

٢٠-٣٠كم/س

الأحد: طقس ربيعي معتدل

مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احياناً ١٥ - ٣٠كم/س