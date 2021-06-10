بري دعا الى جلسة الاربعاء المقبل

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء في 16 الحالي، وذلك لدرس الآتي:

1 - مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7453 الرامي الى انشاء نقابة الزامية للنفسانيين في لبنان.

2 - مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 7797 الرامي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها.



3 - اقتراح قانون "البطاقة الائتمانية التمويلية الالكترونية".



4- اقتراح قانون الشراء العام.