علوش : حكومياً : العقدة الاساسية هي في استمرار «التيار الحر» "بسياسية اللف والدوران" ...

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بحسب مانشيت البناء : أكد نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش «أن لا قطب مخفية في الملف الحكومي إنما العقدة الاساسية هي في استمرار «التيار الوطني الحر» بسياسية اللف والدوران بهدف الحصول على ثلث معطل»، وقال: «القضية تتخطى تسمية الوزيرين المسيحيين إنما ما يجري هو أن النائب جبران باسيل يحاول الإيحاء بأنه يدافع عن حقوق المسيحيين».

وأشار في حديث إذاعي الى ان «المطلوب اليوم حكومة قادرة على التفاهم مع المجتمع الدولي ولا سيما صندوق النقد الدولي والدول التي يمكن ان تساعد لبنان». ورداً على سؤال عن خيار اعتذار الحريري، أشار علوش الى ان «الأولوية الآن هي لإنجاح مسعى الرئيس بري أما إذا فشلت مبادرته فستتمّ مراجعة الخيارات المتاحة أمام الرئيس المكلف».