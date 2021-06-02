أبيض: هذا الأمر سيؤدي إلى أزمة

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رأى مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر"، أنّ قطاع الرعاية الصحية يواجه العديد من التحديات: "كورونا، نقص الأدوية والإمدادات الطبية، ومغادرة العاملين للعمل في الخارج بسبب الانخفاض الحاد في الدخل".

وأضاف، "تتطلب مواجهة هذه التحديات الوضوح التام في سياسة الدعم، وإلا فإن التردد الناتج عن غياب الرؤية سيؤدي إلى أزمة مستمرة".

وتابع في تغريدةٍ ثانية، "بدأ نظام الرعاية الصحية يتفكك بوتيرة متسارعة، وقريباً قد يصبح الضرر نهائياً".

وختم أبيض قائلاً: "عادة ما يؤدي إهمال المرض الى تفاقمه بمرور الوقت، وكذلك هو الحال مع التدهور الملحوظ في قدرات المؤسسات على تقديم الخدمات الصحية. بدون شبكة أمان، سيعاني المجتمع بأسره، وليس الفقراء فقط".