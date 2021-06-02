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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 حزيران 2021

2
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 الأخبار : عدنان الشرقي: مات «إبن الحيّ»

لا حكومة

 

 

 

الديار : الاجواء الحكومية الايجابية تتلاشى وسط تقرير سوداوي لـ«البنك الدولي»
اسرائيل تتوعد حزب الله : ما كان في غزة سيكون عشرة أضعاف في لبنان
مجلس «الشورى» للمصارف : ادفعوا للمودعين بالدولار!

 

 



نداء الوطن : "المستقبل" يقابل التعطيل العوني بـ"قصف شامل" على بعبدا
باسيل لبرّي: "تخبز بالأفراح"!

 

 

 


اللواء : حرب باسيل - الحريري تطيح وساطة برّي .. وعتمة غجر تطبق على اللبنانيين!

 

 

 

النهار : خيارات تصعيدّية وبري ينتظر جواب باسيل

 

 

 

الجمهورية : إيجابيات النهار أطاحتها سلبيات الليل

 

 

 

البناء : مساعٍ أميركيّة نشطة لتحييد نتنياهو من حكومة الاحتلال… وبايدن يستقبل غانتس تفادياً لحرب إقليميّة / مبادرة برّي تصطدم بجدار الحسابات الطائفيّة… ودعوات لحكومة انتخابات من غير المرشحين / «القوميّ» يقاضي القوات طالباً حلّ حزبها: فيديوات تحريضيّة… والتذرّع بهتافات القوميّين ساقط /

 

 

 

 

the daily star : No Cabinet breakthrough yet in political activity

 

 

 

l'orient le jour : Le Conseil d’Etat suspend la circulaire pour le retrait des "lollars" à 3900 LL
La plus haute juridiction administrative était saisie d’un recours déposé il y a trois mois par trois avocats.

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