الأسد للقسم الدستوري … احتفالات السوريين بالانتخابات الرئاسية تتواصل

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الوطن السورية : ما زالت أصداء نجاح السوريين في إنجاز استحقاقهم الدستوري، والمشاركة الواسعة لهم في هذا الاستحقاق، ونجاح الرئيس بشار الأسد بولاية دستورية جديدة، تأخذ حيّزها الاحتفالي على امتداد مساحة سورية وخارجها، كاشفة عن حجم رغبة السوريين وأملهم في استعادة بلادهم كما يريدونها.

احتفاليات السوريين بفوز الرئيس الأسد استمرت بالأمس، وشملت مختلف المحافظات السورية مدينة وريفاً، حيث اعتبر فيها المشاركون بأن إنجاز الاستحقاق الدستوري، هو تأكيد على عودة الأمن والاستقرار إلى سورية، ودليل على قوة وتعافي الدولة السورية واستقلالية قرارها الوطني، ورفض الشعب السوري التدخل الخارجي في شؤون بلاده.



ووسط حضور جماهيري ورياضي كبير، أقام الاتحاد الرياضي العام مهرجاناً رياضياً وفنياً في مدينة تشرين الرياضية بدمشق، شهد عرضاً للدراجات الهوائية قدمته مجموعة من أبطال سورية بالدراجات ضمن أجواء حماسية عالية وهتافات وطنية رددها المشاركون أكدت على التمسك بالقرار الوطني المستقل.



واحتشد الرياضيون من مختلف الألعاب الرياضية الذين حضروا المهرجان من جميع المحافظات والأندية ليؤدوا القسم الرياضي، وليؤكدوا عزمهم على مواصلة مسيرة الانتصارات وبذل المزيد من الجهد ليبقى علم سورية عالياً في المحافل الدولية.



بموازاة ذلك تواصلت برقيات التهنئة العربية والدولية، للرئيس بشار الأسد بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه هو الضامن لوحدة سورية والحامي لسيادتها، وأن اختيار الشعب له هو تتويج للانتصارات السياسية والعسكرية التي حققتها سورية طوال السنوات الماضية.