عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 أيار 2021

الأخبار : العدو يتغوّل: القتل مقابل الفشل
هنيّة لـ«الأخبار»: الحل يجب أن يوازي تضحيات شعبنا وبطولات مقاومينا
معركة التحرير أمام انعطافة تاريخية
الديار : الأزمة الاقتصادية تتزايد... وبعض الخطوات أصبحت ضرورية لتخفيف وقعها
صمود غزة وشراستها في القتال جعلا «إسرائيل» مهزومة وحربها عشوائية
نداء الوطن : ماكرون والسيسي يبحثان الملف اللبناني وقلق فرنسي من "اتساع رقعة الحرب"
"أطروحة" بعبدا إلى الإليزيه: "مرافعة مطوّلة" تصلح لـ"غينيس"!
اللواء : لبنان يتضامن مع فلسطين.. وقلق من تهاوي المؤسسات
205 أيام على تكليف الحريري.. والراعي لعدم تعريض لبنان لحرب جديدة
الجمهورية : جماعة التأليف في إجازة مفتوحة
نار غزة ستلفح الساحات المجاورة
النهار : قصف إسرائيلي "غير مسبوق"... وغزة ترد بأعلى وتيرة صاروخية
the daily star: Israel launches dozens of strikes on Gaza
l'orient le jour : Omar : C’est terrible de voir son ancien immeuble se faire pulvériser en direct à la télévision