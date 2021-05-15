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بمناسبة إقامة سباق الركض في بيروت تدابير سير خاصة غداً ...

15
MAY
2021
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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “يقام صباح يوم الأحد 16-5-2021، “سباق الركض” من تنظيم جمعية قراري بإشراف الإتحاد اللبناني لألعاب القوى في مدينة بيروت.

 

ينطلق السباق الساعة 6.00 صباحاً من جادة اللواء وسام الحسن (البيال) باتجاه واجهة بيروت البحرية، ثم إلى خليج مار جرجس، السان جورج، الكورنيش البحري (عين المريسة) حتى النادي العسكري المركزي/المنارة وصيدلية سامي، ومن ثم العودة على المسلك ذاته (الجهة البحرية) وصولاً إلى تقاطع اللواء فرنسوا الحاج، بعدها يتجه العداؤون إلى شارع شارل الحلو حتى الوصول إلى الجسر المؤدي إلى الأشرفية، ثم العودة على المسلك ذاته حتى الوصول الى مدخل “البيال” ليدخلوا إلى جادة اللواء وسام الحسن (نقطة الوصول).

لذلك، سيتم اعتباراً من:

الساعة 18.00 من تاريخ اليوم 15-5-2021 منع وقوف السيارات على جانبي مسار السباق.

الساعة 5,00 صباحاً ولغاية انتهاء السباق من تاريخ 16-5-2021، إقفال بعض المسالك وتحويل السير على الشكل التالي:

عند تقاطع تمثال المغترب للسير القادم من الدورة وتقاطع القاعدة البحرية وتحويلهما باتجاه جادة شارل الحلو. كما سيتم اغلاق فتحة شارل الحلو ومدخل المرفأ رقم/3/.

عند تقاطع النادي العسكري وتحويله باتجاه نصر الروشة-جادة ديغول وصعودًا باتجاه طلعة العرداتي.

عند تقاطع جامع عين المريسة وتحويله صعودًا باتجاه شارع حسن ادريس جراهام والعودة باتجاه أوتيل فينيسيا.

السير القادم من نفق فينيسيا وتحويله صعوداً نحو جون كندي.

منع مرور السير على الطريق الممتد من القاعدة البحرية حتى السان جورج، ومن السان جورج باتجاه البيال، وتحويله الى الطرقات الفرعية المجاورة.

كذلك سيتم قطع المفارق المؤدية إلى الكورنيش البحري (مفرق مدينة الملاهي-مفرق اللامب هاوس- الجزيرة الوسطية مقابل فصيلة ميناء الحصن- مفرق مسمكة منير- مدخل المنارة- الجزيرة الوسطية مقابل FITNESS ZONE- الجزيرة الوسطية مقابل ماروش- الجزيرة الوسطية مقابل ICS- الجزيرة الوسطية مقابل ستار باكس- تقاطع الطازج- الجزيرة الوسطية مقابل الماكدونالدز- مفرق الهاردروك- مفرق الدامرجي- مفرق البالم بيتش مطعم الهندي- مفرق بنك لبنان والمهجر/السان جورج- فتحة أوتيل فينيسيا).

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور”.

 
 
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