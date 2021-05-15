بمناسبة إقامة سباق الركض في بيروت تدابير سير خاصة غداً ...

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “يقام صباح يوم الأحد 16-5-2021، “سباق الركض” من تنظيم جمعية قراري بإشراف الإتحاد اللبناني لألعاب القوى في مدينة بيروت.

ينطلق السباق الساعة 6.00 صباحاً من جادة اللواء وسام الحسن (البيال) باتجاه واجهة بيروت البحرية، ثم إلى خليج مار جرجس، السان جورج، الكورنيش البحري (عين المريسة) حتى النادي العسكري المركزي/المنارة وصيدلية سامي، ومن ثم العودة على المسلك ذاته (الجهة البحرية) وصولاً إلى تقاطع اللواء فرنسوا الحاج، بعدها يتجه العداؤون إلى شارع شارل الحلو حتى الوصول إلى الجسر المؤدي إلى الأشرفية، ثم العودة على المسلك ذاته حتى الوصول الى مدخل “البيال” ليدخلوا إلى جادة اللواء وسام الحسن (نقطة الوصول).

لذلك، سيتم اعتباراً من:

الساعة 18.00 من تاريخ اليوم 15-5-2021 منع وقوف السيارات على جانبي مسار السباق.

الساعة 5,00 صباحاً ولغاية انتهاء السباق من تاريخ 16-5-2021، إقفال بعض المسالك وتحويل السير على الشكل التالي:

عند تقاطع تمثال المغترب للسير القادم من الدورة وتقاطع القاعدة البحرية وتحويلهما باتجاه جادة شارل الحلو. كما سيتم اغلاق فتحة شارل الحلو ومدخل المرفأ رقم/3/.