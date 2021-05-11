وفد هيئة المهندسين في التيار زار نقيب المهندسين: للسماح الاقتراع في مراكز النقابة بالانتخابات القادمة

اجتمع اليوم وفد من هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر ضم المهندسين ايلي رزق وبسام نصرالله اضافة الى عضوي مجلس النقابة رئيس الفرع الثاني المهندس ايلي خوري وامين سر النقابة المهندس جان بيار جبر مع نقيب المهندسين المعمار جاد تابت وحملوا اليه موقف الهيئة بضرورة السماح للمهندسين بالاقتراع في مراكز النقابة في المحافظات في الانتخابات القادمة يومي ٢٣ ايار و ١٣ حزيران ٢٠٢١ وسلموه كتاباً خطيا، وذلك حرصا على صحة المهندسين وسلامتهم وأمانهم في ظل ظروف وباء كورونا وتسهيلا لحضورهم وتخفيفا لأعباء ومشقة الوصول إلى المركز الرئيسي من الأماكن البعيدة، في ظل الأوضاع الإقتصادية السيئة.

وشرح الوفد للنقيب سهولة العملية من الناحية اللوجستية وناشده عرض الموضوع على مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها.