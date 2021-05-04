الأنباء الكويتية : انفراج قريب لأزمة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية والخليج

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الأنباء الكويتية : على صعيد إغلاق الحدود الخليجية بوجه المنتجات الزراعية اللبنانية، منذ الكشف عن شحنة «الكبتاغون» المهرب في ثمار الرمان في السعودية والمرسلة من سورية، توقعت المصادر المتابعة من بيروت لـ «الأنباء» انفراجا قريبا، لا يتعدى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويبدو ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، والتوقيفات التي أجرتها في صفوف صناع الكبتاغون من النافذين اللبنانيين، الأصليين او المجنسين، مع كشف التغطيات الحزبية لمافيات صناعة أو استيراد المخدرات من لبنان وإليه، ساهمت في توضيح الصورة.

وأظهرت جولة المراقبة للمعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية مع سورية لوزير الداخلية محمد فهمي، نوعا من الجدية في مواجهة تهريب المخدرات وغيرها بين سورية ولبنان، بمعزل عما اعتبر بمنزلة تخط للجيش وقيادته، المعنية المباشرة بأمن الحدود.