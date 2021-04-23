"موارنة من اجل لبنان" يزور أبو نجم مهنئاً: ابرشية انطلياس علامة فارقة كنيسياً ووطنياً

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زار وفد من "تجمّع موارنة من أجل لبنان" برئاسة المحامي بول يوسف كنعان راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم في دارة المطرانية في انطلياس، لتهنئته على انتخابه وتسلّم مهامه في الأبرشية.



واطلع الوفد راعي الابرشية على أن التجمّع يعمل تحت شعاره "معاً نسير لنكون واحداً من أجل لبنان"، آملاً في ان يكون علامة فارقة في الكنيسة والوطن على غرار سلفيه المثلث الرحمة يوسف بشارة والمثلث الرحمة كميل زيدان.



وأكد الوفد على الدور الأساسي والوطني للكنيسة المارونية وأبرشية انطلياس المارونية في الحفاظ على لبنان الكيان والتعددية والتنوّع، والسهر على اعتماد سياسة الجمع والتعاون للخروج من المشكلات التي يعاني منها اللبنانيون اقتصادياً واجتماعياً ومالياً.