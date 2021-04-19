بعد تحريضه على قتل العسكريين في عرسال... حكم بالمؤبد على أبو طاقية صدر

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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة، حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على الشيخ مصطفى أحمد الحجيري، الملقب بأبو طاقية، وحكما مدته عشرون سنة أشغال شاقة، لنجله عبادة الحجيري، لإقدام الأول في بلدة عرسال، في الأول من شباط 2013، على التحريض على الجهاد ضد الجيش وقتل العسكريين ومحاولة قتلهم وضربهم، ومنهم الرائد بشعلاني والمؤهل أول إبراهيم زهرمان.



كما وأقدم الثاني على قتل عسكريين قصدا، وتحقير آخرين أثناء قيامهم بالوظيفة، وإقدام الإثنين على سرقة الأسلحة الأميرية العائدة إلى العسكريين وعتادهم وهوياتهم الأميرية والخاصة، وأجهزتهم اللاسلكية والخليوية وبطاقاتهم، وإحراق وتخريب آلياتهم العسكرية.