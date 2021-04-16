نبيل نقولا : معركة القاضية غادة عون معركة كل شريف في لبنان

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اعتبر النّائب السابق نبيل نقولا، أنّ "المعركة اليوم الّتي تقوم بها المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون هي معركة ليست فقط للتّيّار الوطني الحر، بل معركة كل شريف في لبنان، وهي معركة لكل شخص خسر أمواله وكلّ شخص هاجر أولاده ، أي للجميع"، مشدّداً على أنّ "ما يحصل حاليّاً أمر غير مقبول بتاتاً وهذه المعركة هي ضدّ القضاء و الفساد والسّياسيين الفاسدين".

ودعا نقولا "الشّعب لكي يطالب نوّابه من أجل أن يكونوا على رأس المعركة، وأن لا يجلسوا في بيوتهم بل يجب تحمّل المسؤوليّة، فالنّواب يمتلكون الحصانة، و إن لم يقوموا بهذا الأمر فهم شركاء بما يحصل"، متمنّياً "كلّ التّوفيق لعون".