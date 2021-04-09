عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 نيسان 2021

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الأخبار

المشروع الألماني لبيروت: نصف مرفأ ونصف «سوليدير»

اجتماع السرايا يؤمّن التوافق على تعديل الحدود الجنوبيّة: نسف المفاوضات مع العدوّ؟

‫الرئيس المكلّف «يقرّ» بتطيير لقاء باريس... والإليزيه يريد تشكيلة يبصم عليها

عون: الحريري لحكومة تعطيه النصف + 1

‫واشنطن تراوِغ العراقيين: سننسحب يوماً ما!

البناء

واشنطن لرفع العقوبات لعودة إيران إلى التزاماتها… لجان الخبراء في فيينا تمهّد لجولة الثلاثاء

الصواريخ السوريّة تلاحق طائرات العدوان… و«القوميّ» يحذّر من العبث بحق العودة

الجامعة العربيّة استطلاع وعلاقات عامة دون مشروع… ومبادرة برّي وحيدة

اللواء

استياء مصرفي من اتهامات عون.. وجلسة الحكومة لإقالة سلامة!

قلق عربي ودولي من فشل التأليف.. و«الديلفري» على خط تبادل الدولارات بالليرات

الجمهورية

التدقيق يحرف الإهتمام عن التأليف

الخبز فقط في الأفران

جبهة بعبدا -بيت الوسط تشتعل مجدداً..والمبادرة الفرنسية تترنح إلا إذا!