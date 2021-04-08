عناوين الصحف ليوم الخميس 8 نيسان 2021

الأخبار : أميركا ــ إيران: طريق الاتفاق طويل
«وساطة» مصرية تتبنّى مطالب واشنطن والرياض
هكذا تملّص الحريري من لقاء باسيل في باريس
البناء : شكري لجولة رئاسيّة ولبكركي وجنبلاط وهاتف لجعجع… مستثنياً دياب وحزب الله وباسيل /// عون يضع التدقيق الجنائيّ سقفاً للحكومة… ويدعو حكومة دياب لاجتماع استثنائيّ /// إلغاء باريس لمسعى المصالحة وتهديد بالعقوبات… و«القومي»: نعم للأسد والسوق المشرقيّة
نداء الوطن : مصر مع المبادرة الفرنسية "الأصلية"... وباريس تتوعّد "المعرقلين"
باسيل "منبوذ"... وعون "على الأطلال": أنا الجنرال!
الديار : باريس ترفع اللهجة بوجه القوى اللبنانية العمياء : اجراءات ضد المعرقلين وأيام حاسمة
اللواء : العقوبات الأوروبية على الطاولة.. وعون يتحصّن «بالتدقيق الجنائي»!
شكري: معالجة الإنسداد الحكومي باحترام الطائف.. ومحاولات لاقناع دياب بجلسة للحكومة
النهار : عون يشعل معركة التدقيق في مواجهة "العزل"!
الجمهورية : طفح الكيل الفرنسي : سنعاقب المعطلين
the daily star : Egypt’s FM calls for new govt to rescue Lebanon
l'orient le jour : Après les menaces, la communauté internationale s’apprêterait à passer à l’acte