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أسرار الصحف ليوم الخميس 8 نيسان 2021

8
APRIL
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر إعلاميّة أردنيّة إن طلباً رسمياً سيصدر قريباً بتجميد حسابات وأسهم باسم عوض الله المتهم الرئيسي في إحداث الأردن وتوقعت أن توجه للولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية وبين الدول العربية توقعت أن يوجه الطلب لكل من لبنان والإمارات.

 

خفايا

قالت مصادر روسيّة رفيعة إن القيادة الروسية تتعامل مع حزب الله وفق مكانة تشبه تعامل القيادة السوفياتية مع حركة فتح في سبعينيات القرن الماضي كقائد لحركة التحرّر العربية وطليعة لحركة التحرر العالميّة رغم فوارق الايديولوجيا.

 

 


نداء الوطن : خفايا

يتردد أنّ أحد الأجهزة الأمنية قام بتقديم هدايا إلى شخصيات قضائية وسياسية هي عبارة عن بنادق

أعرب موفد أجنبي حضر إلى لبنان عن ذهوله من "حالة الإنكار التي تعيشها بعض الشخصيات السياسية".

لوحظت حركة عمرانية نشطة تشهدها منطقة الزعرور لبناء فلل تعود لعدد من كبار الموظفين والشخصيات

 

 

 

اللواء : اسرار

همس
وفقاً لمصادر دبلوماسية متطابقة، فإن زيارة مسؤول عربي كبير، تندرج في إطار دعم قطب سياسي في مهمة أُوكلت إليه.


غمز
فوجئ رئيس تيّار موالٍ بعدم تلقيه دعوة لزيارة عاصمة غربية معنية، خلافاً لتوقعات ترسّخت لديه، بعد أجواء معيّنة تبلغها.


لغز
يُؤكّد مصرفيون أن تحويلات بمليارات الدولارات، هُرّبت خلال فترة التعبئة العامة إلى الخارج، من قبل مصارف معروفة!

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