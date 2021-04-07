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ابن الـ4 سنوات تعرّض للتّعنيف والإيذاء من قبل والده!

7
APRIL
2021
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بيانًا أشارت فيه الى انه" بتاريخ 30-3-2021، ورد اتصال هاتفي من أحد الاشخاص إلى غرفة عمليات سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي حول تعرّض طفل للتعنيف في محلة برج البراجنة".

 

وأضاف البيان, انه"على الفور توجّهت دورية من فصيلة برج البراجنة الى المكان، حيث تبين أنّ الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات وشقيقته 10 سنوات، يقيمان مع والدهما: م. ز. (مواليد عام 1988، سوري) ووالدته المدعوة: ن. أ. (مواليد عام 1963، سورية).

 

ولفت البيان, إلى أنه"بعد عرض الطفل على طبيب شرعي، أشار الأخير في تقريره إلى وجود علامات ناتجة عن الضرب بأجسام صلبة، وآثار حروق على الظهر واليدين والقدمين، وبالتحقيق مع الجدّة والوالد، اعترفا بضربه بواسطة حزام وسطي وخرطوم مياه "نبريش" بسبب انزعاجهما من كثرة شغبه".


وتابع، "بإستماع إفادة الولدين بحضور مندوب عن جمعية حماية الأحداث-، أفاد الطفل أنه "تعرّض للضرب من قبل والدِه وجدّته، وأفادت الفتاة أنها لم تتعرّض للتعنيف".

 

وأشار البيان، إلى أنّه "في الاطار وبناءً على إشارة القضاء، تُرِكَ الوالد رهن التحقيق فيما تزال الجدة موقوفةكونها من تقوم دومًا بتعنيفه وإيذائه، وسُلِّمَ الطفلان الى إحدى الجمعيات المعنية بحماية الأطفال من العنف الأسري".

 

وعليه، دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "المواطنين، عند ملاحظتهم أي حالة مماثلة، الى عدم التردّد في الإبلاغ الفوري عنها، وذلك من خلال الاتّصال على الرقم /112/، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لهذه المديرية العامة".

 

 

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