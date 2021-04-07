living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيها اللبنانيون .. استعدوا لمفاجأة طقس نيسان!

7
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة نسبياً حتى يوم الجمعة، حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة ما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.


(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية أحياناً.

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة ومتفرقة اعتباراً من بعد الظهر خصوصاً في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح أحياناً.

السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحياناً خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة والتي تشتد لتصل سرعتها إلى حدود 70 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا لتصل إلى ارتفاع 1500 متر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout