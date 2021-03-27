إدارة tayyar.org ترد على نداء الوطن: سيناريو بوليوودي بهدف الدعاية السياسية - الحزبية حصراً!

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تستغرب إدارة موقع tayyar.org تفسير الخيال العلمي الذي قدّمته صحيفة "نداء الوطن" لنشرنا في ٢٢ آذار صورة طائرة الرئيس المكلف سعد الحريري الرابضة في مطار بيروت.

وإذ تشير إدارة tayyar.org الى ان الصورة التي بنت عليها "نداء الوطن" سيناريو بوليووديا، انتشرت في حينه في مواقع التواصل الإجتماعي، تلفت القيمين على الصحيفة الى أن طائرة الرئيس الحريري كما كل الطائرات تربض على مرأى من كل من يسلك الاوتوستراد المحاذي لمطار بيروت الدولي، ولا يمكن حجبها أو إخفاؤها الا في عقل من يتعمّد الإثارة والتنمّر لأهداف الدعاية السياسية- الحزبية حصراً.