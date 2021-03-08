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الجمهورية : التأليف لم يحصل بعد على ضوء أخضر اقليمي .. هناك أصابع تغلغلت في سوق الدولار والتحرّكات الشعبية للضغط السياسي

8
MARCH
2021
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الجمهورية : لفتت اوساط سياسية مواكبة للملف الحكومي، الى انّ التأليف لم يحصل بعد على ضوء أخضر اقليمي، معتبرة انّ ارتفاع سعر الدولار وإقفال الطرق لا يعودان فقط الى اسباب اقتصادية واجتماعية، بل أنّ هناك أصابع تغلغلت في سوق الدولار والتحرّكات الشعبية للضغط السياسي وتوجيه الرسائل.

 

واكّدت الاوساط المطلعة، ان لا علاقة لحركة «امل» و«ح-زب الله» بأعمال الشغب التي وقعت في الضاحية امس الأول، وبالدعوة الى التوجّه نحو قصر بعبدا. مشيرة الى احتمال ان يكون هناك دور لأحد الأجهزة في ما جرى.

 

ولاحظت الاوساط، انّ السفير السعودي وليد البخاري الذي زار اخيراً معراب، وقبلها عدداً من الشخصيات، لم يلتق الحريري بعد، ولهذا الأمر دلالاته وانعكاساته على الملف الحكومي.

الجمهورية
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