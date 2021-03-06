مسيحيّو العراق ولبنان... لن نيأس ونحن أحياء !! (بقلم رامي نجم)

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محزنة ومؤسفة ومبكية جداً حالة مسيحيي العراق اليوم...

يستقبلون الحَبر الأعظم بعطشٍ شديد لأي بارقة أملٍ لعلّها تكسر حالة الإحباط القاتل الذي يشعرون به.

هذا الشعب المسيحيّ المشرقيّ الذي عان كثيراً بعد أن صنّفه الغرب ك "أضرار جانبية" في حروبه النفطيّة العبثيّة وثوراته المصطنعة التي ساهمت في زيادة التطرّف في المنطقة.

تارةً عبر الإطاحة العسكريّة الأميركية بنظام صدام حسين (بغطاء الفصل السابع) لصالح فوضى قادها "تنظيم القاعدة" وتفجيراته الإرهابية. وطوراً عبر "ثورات" مفبركة أنتجت داعش التي اجتاحت وذبحت وهجّرت ما تبقّى من مسيحيين. فانخفض عدد هؤلاء من 6 مليون إلى أقل من 400 ألف نسمة، أي ما يعادل 1% من الشعب العراقي ليتحوّلوا إلى مجرّد "زينة" فولوكلوريّة، لا حول لها ولا قوة، تقبع في قناع "العيش المشترك".

هذا هو السيناريو الذي يخشاه مسيحييو لبنان اليوم، والذي يشكّل هاجساً وجوديّاً لديهم. ليأتي فريق أو أفرقاء "مسيحيون" وعلمانيون ليطالبوا بثورة تنشر الفوضى والخراب والإرهاب أو بفصلٍ سابع يقلب النظام ويلغي، باسم الفقر و "العلمانية" المزيّفة، ما تبقّى من "مناصفة" وشراكة وتنوّع ووجود!

إضافةً إلى ذلك، تجربة خاصّة عاشها مسيحيو لبنان، الذين عانوا الإقصاء والنّفي والسجن والإضطهاد والإعتقالات السياسية والإبعاد عن الوظائف، طوال الفترة التي تلت "إتفاق الطائف" في ظلّ بطش الإحتلال السوري وتواطؤ ترويكا الفساد بأحزابها وأدواتها. هذه المنظومة التي سعت بشتّى الطّرق لطمس أصوات المسيحيّين وحقوقهم وحريّاتهم.

وعلى الرغم من كل ما سبق، يأتيك ذلك الحزبيّ المتواطئ و "الثائر" اليساري الأفلاطوني ليدوس على تاريخ مسيحيي لبنان وهواجسهم ويتهمهم بالطائفية والعنصرية. ومع ذلك، ما زال هؤلاء بمعظمهم، على رجاء القيامة، يعطون أملاً لكل مسيحيي المشرق. فيرفضون اليأس والإحباط طالما هم أحياءَ فوق التراب.