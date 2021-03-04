الجيش أعاد فتح كورنيش صيدا والأولي بمسرب واحد

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الجيش عمل عمل على فتح الطريق عند الكورنيش البحري في صيدا، بعدما قطعها محتجون بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، حيث توجه المحتجون في ما بعد الى منطقة الاولي شمال صيدا، وعمدوا الى قطع الطريق بأجسادهم، قبل ان يتدخل الجيش الذي عمل مجددا على فتح مسرب لمرور سيارة واحدة تمهيدا لفتحها.



وكان قطع الطريق على الكورونيش البحري تسبب بزحمة سير خانقة، فيما اكد المحتجون انهم يعمدون الى قطع الطرق احتجاجا بعدما اصبحت الاوضاع غير محتملة، وبعدما بات الفقر والجوع مصير غالبية اللبنانيين في ظل ارتفاع سعرالدولار ومعه غلاء المعيشة.