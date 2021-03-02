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بعد ان وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الى ال ١٠,٠٠٠ ليرة، عمد البعض الى التجمع على الطرقات واقفال بعضها بالاطارات المشتعلة.

أبرز الطرقات المقطوعة:

- جسر الرينغ

- طريق الصيفي

- بشارة الخوري

- ساحة الشهداء

- الملا عائشة بكار

- فردان دار الطائفة الدرزية

- جسر سليم سلام

- البسطة التحتا

- تقاطع السوديكو

- تقاطع الشيفروليه

- طريق المدينة الرياضية

- طريق المطار

- اوتوستراد الاسد

- تحت جسر المشرفية

- الاوزاعي مفرق البرج

- الناعمة

- برجا

- الجية

- جسر عدلون

- الدورة

- الزوق

- حالات

- طريق عام الشويفات

- اوتوستراد جل الديب

- مفرق غزير المسلك الشرقي

- اوتوستراد جونية