الديار : دفع دولي غير مسبوق لحل الازمة الحكومية

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الديار : كان لافتا بالأمس الحركة والمواقف الدبلوماسية الدافعة لتشكيل سريع للحكومة اللبنانية. وقالت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان هناك "دفعا دوليا غير مسبوق لحل الازمة الحكومية"، لافتة الى "مجموعة مخارج يتم التداول بها".

وأضافت المصادر: "ان المخارج الاساسية التي يتم التداول بها هي رفع عدد وزراء الحكومة الى 22"، لافتة الى انه «"وبالرغم من ان الطرفين المعنيين يصران على نفي التوصل الى اي اتفاق او تفاهم في ها المجال، لكن يبدو ان هناك جوا دوليا يدفع في هذا الاتجاه من المفترض ان يتبلور بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى السعودية".