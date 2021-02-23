مخزومي اجتمع بالسفيرة الكندية في لبنان الكترونيا

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عقد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، اجتماعاً عبر Zoom"" مع السفيرة الكندية في لبنان شانتال شاستيناي، والملحق السياسي في السفارة الكندية مانون بواكلير. وتداول معها في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

وثمّن مخزومي خلال الاتصال العلاقات بين لبنان وكندا، مشدداً على أهمية تعزيزها، لا سيما أن الجالية اللبنانية – الكندية المنتشرة حول العالم، فاعلة في تمتين العلاقات بين البلدين. وجدّد الدعوة إلى دعم لبنان في مواجهة التحدّيات المتمثّلة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية المتردية.

وشكر مخزومي لكندا وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني خصوصاً إثر انفجار مرفأ بيروت، مجدداً الدعوة إلى إجراء تحقيق شفاف بإشراف دولي، فمن حق اللبنانيين معرفة مرتكبي هذه الجريمة المروّعة.

وأبدى مخزومي إصراره على تشكيل حكومة مستقلين من رأسها إلى وزرائها، على أن تتبنى مشروعاً اقتصادياً إنقاذياً واضحاً للخروج بالبلد من أزماته.