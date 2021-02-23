مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون واللبنانية الأولى تلقيا اللقاح وعشرة من الفريق اللصيق الذين سجلوا أسماءهم

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رئيس الجمهورية: لاقبال اللبنانيين على تسجيل أسمائهم والمساهمة في مكافحة الوباء

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اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا عون تلقيا اللقاح ضد "كورونا" مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح.

ودعا الرئيس عون في المناسبة اللبنانيين الى الاقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار هذا الوباء.

يذكر انه كانت سجلت خلال الفترة السابقة إصابات بفيروس "كورونا" في الفريق العامل المباشر مع رئيس الجمهورية.