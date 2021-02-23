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كشف عملية تزوير لفحص كورونا لمسافر عبر مطار بيروت

23
FEBRUARY
2021
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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الضابطة الإدارية والعدلية في سرية قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي تمكنت من توقيف المدعو أ.م مصري الجنسية الذي كان مسافرا الى مصر، وأظهر فحصا سلبيا لفيروس كورونا للاجهزة المعنية في المطار. وبعد اجراء فحص سريع له من قبل الطاقم الصحي التابع لوزارة الصحة العامة، تبين انه مصاب بفيروس كورونا، فتم نقله الى المستشفى اللبناني الكندي وحجره هناك بناء لإشارة القضاء الى حين شفائه. وبعد انتهاء فترة الحجر المقررة، تم استدعاؤه للتحقيق معه من قبل الضابطة الإدارية والعدلية في المطار.


وتم الاشتباه بالمدعو م.ق. وهو عامل سوري الجنسية في احد الفنادق في منطقة الحمرا في بيروت، وبعد احضاره بناء لاشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والتحقيق معه اعترف انه هو من أحضر الفحص المزور بعد ان استعان بشخص آخر سوري الجنسية لأخذ عينة من أنفه ونقلها الى احد المختبرات في الحمرا للحصول على فحص سلبي.


التحقيق جار من قبل الضابطة الإدارية والعدلية في المطار لتوقيف باقي افراد العصابة، سواء من العاملين في الفندق او المعنيين في المختبر، بناء لاشارة القضاء المختص.

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