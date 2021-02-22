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عطاالله : نعم للتدويل ولا نعرف إذا كانت الصواريخ خلف منازلنا

22
FEBRUARY
2021
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نداء الوطن : رئيس "حركة اليسار الديموقراطي" الياس عطاالله، الخارج عن صمته الطويل، يرى أن "ثلاثية قاسم هي من أوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم علماً أنها اصبحت أحادية، ولم يبق منها الا الواحد الاحد، أي الميليشيا، فالشعب غير موجود والجيش ايضاً وظلّت الميليشيا". وعليه، يعلن عطاالله عبر "نداء الوطن" تأييده وضع لبنان تحت وصاية الامم المتحدة، داعياً الى التفاف شعبي حول مشروع انقاذ لبنان والمتمثّل بمبادرة الراعي.

 

ولا يرى عطاالله أنّ "التدخل الاجنبي سيستجلب شروراً، بل ينعقد مؤتمر دولي، ويُفرض على الجميع الانصياع لفكرة الدولة، وطبعاً ستنتفي الحاجة لجيشين وسلاحين، فعندما يتحدّث مجلس الامن لا أحد سيتجرّأ على رفع سلاحه في وجهه. والحكمة تقول: "إسع يا عبد لكي أسعى معك"، ونحن علينا ان نحاول، فالبطريرك هو الوحيد من يطرح مبادرة اليوم من موقع وطني غير فئوي وغير حزبي..

 

ويشدّد على "وجوب أن يحظى طرح بكركي بالتفاف شعبي ودينامية قوية، تشبه الى حدّ ما دينامية 14 آذار، فلبنان لن يُترك وحيداً، حتّى أنّ قداسة البابا خائف على مسيحيي الشرق. ومن سيعارض هذا الطرح سيجد نفسه منعزلاً حتماً"، ويتساءل: "ماذا بقي لنا لكي نخسره؟ الليرة؟ أم الصحّة أم الأمن أم القانون؟ فحتّى أننا لا نعرف اذا كانت الصواريخ خلف منازلنا".

نداء الوطن
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