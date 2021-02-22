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عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 شباط 2021

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 الأخبار : مأرب: انقلاب قبلي على السعودية

حرب إعلامية في الوقت الحكومي الضائع: أزمة التأليف مستعصية

 

 


الديار : سعر صرف الـدولار يرتفـع ... وأربـعة عوامل خـلـف هذا الارتفاع
مافيات العمـلـة والتهريب تسرح وتـمــرح في ظـــل غياب الرقابــة
مخاوف من تــدهــور سريــع للــواقـــع الاجتماعي ومــن خــلـفـه الأمــنــي

 

 


نداء الوطن : الراعي مصمّم على "تحرير" الدولة... ورسالة روسية "قاسية" للمعرقلين
باسيل "يبايع" الأسد ونصر الله: أنا "رأس حربتكم" المسيحية!

 

 

 


الجمهورية: مبادرة باسيل تشعل ساحة التأليف

 

 

 


اللواء : الحريري لن يقاطع عون.. وباسيل يضع أوراق التأليف عند حزب الله
السنيورة: بديل التدويل قيام الدولة.. ومساعدات طبية من السعودية إلى لبنان

 

 

 

النهار: #نعم_للتحقيق_الدولي

 

 

 


the daily star : Bassil calls for raising Cabinet members

 

 

 

l'orient le jour: Tarek Bitar à « L’Orient-Le Jour » : Je ne laisserai pas l’enquête dévier

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