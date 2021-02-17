المفتي الجوزو : على الرئيس عون إقامة تمثال للحريري

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الأنباء الكويتية: أكد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو «أنه ليس أمامنا سوى التفاهم والحوار فيما بيننا»، داعيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى إجراء حوار جدي مع الرئيس المكلف لتشكيل حكومة سعد الحريري، لانتشال لبنان من الدرك الأسفل الذي وصل اليه منعاً لانهياره بالكامل، معتبرا أن الرئيس الحريري يجول بلاد العالم لإنقاذ لبنان وحمايته.

وفي معرض سؤاله عن المخرج لحل الأزمة في لبنان، قال الجوزو: "لقد فشل كل الوسطاء، وعلى رأسهم فرنسا، التي يتغنى بها اللبنانيون، في حل العقدة، لأن الذين يعطلون البلد يأخذون التعليمات من الخارج، من جهات لا تريد الخير والتقدم للبنان. وللأسف ليس هناك من بصيص نور نراهن عليه. إن الرئيس عون يريد أن يأخذ دوره، ودور رئيس الحكومة، وأن يفرض نفسه على الشعب اللبناني، الذي اكتشف أن رئيس الجمهورية هو المعطل الأول لقيام الدولة وتشكيل الحكومة، لقد خسر سمعته، ولم يعد يعطي صورة على أنه رجل من رجالات لبنان".

"ولو كان هناك مكان وفاء وأخلاق وقيم، لأقام الرئيس عون تمثالا للرئيس الحريري، لأنه هو من أوصله الى رئاسة الجمهورية".