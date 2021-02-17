living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المفتي الجوزو : على الرئيس عون إقامة تمثال للحريري

17
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: أكد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو «أنه ليس أمامنا سوى التفاهم والحوار فيما بيننا»، داعيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى إجراء حوار جدي مع الرئيس المكلف لتشكيل حكومة سعد الحريري، لانتشال لبنان من الدرك الأسفل الذي وصل اليه منعاً لانهياره بالكامل، معتبرا أن الرئيس الحريري يجول بلاد العالم لإنقاذ لبنان وحمايته.

 

وفي معرض سؤاله عن المخرج لحل الأزمة في لبنان، قال الجوزو: "لقد فشل كل الوسطاء، وعلى رأسهم فرنسا، التي يتغنى بها اللبنانيون، في حل العقدة، لأن الذين يعطلون البلد يأخذون التعليمات من الخارج، من جهات لا تريد الخير والتقدم للبنان. وللأسف ليس هناك من بصيص نور نراهن عليه. إن الرئيس عون يريد أن يأخذ دوره، ودور رئيس الحكومة، وأن يفرض نفسه على الشعب اللبناني، الذي اكتشف أن رئيس الجمهورية هو المعطل الأول لقيام الدولة وتشكيل الحكومة، لقد خسر سمعته، ولم يعد يعطي صورة على أنه رجل من رجالات لبنان".

 

"ولو كان هناك مكان وفاء وأخلاق وقيم، لأقام الرئيس عون تمثالا للرئيس الحريري، لأنه هو من أوصله الى رئاسة الجمهورية".

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout