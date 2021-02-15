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16.5 مليون دولار مساعدة من اليابان الى لبنان

15
FEBRUARY
2021
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أعلن سفير لبنان في اليابان نضال يحي في بيان، ان "الحكومة اليابانية، وبعد صدور الموازنة التكميلية الرسمية، قررت زيادة دعمها للبنان وشعبه، ورصدت مبلغا يوازي 16.5 مليون دولار اضافي كتقديمات لمشاريع المنظمات الدولية وبرامجها في لبنان".


وأوضح أن "المبالغ المرصودة من قبل حكومة اليابان تذهب الى: IOM, IFCR,ICRC, FAO, UNHABITAT, UNFPA, UNDP, UNOPS, UNHCR, UNICEF, UNRWA, UNWOMEN, JPF, WFP".

 

وأمل يحيى "بتقديم اليابان مساعدات قريبة من خلال مساهمة من أجل لبنان في البرنامج العالمي للغذاء WFP ستكون منفصلة عن برنامج دعم الرعايا السوريين والفلسطينيين في لبنان".

 

من جانبه، نقل الرئيس المجلس الوطني للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في اليابان الدكتور عماد عجمي "إشادة من أوساط رسمية عليا في اليابان بجهود السفير يحيى".


وقال مستشار رئيس الحكومة إيزومي هيروتو IZUMI HIROTO إن اليابان "أبدت تعاطفها إزاء النكبة منذ اللحظة الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وقدمت على وجه العجلة مساعدات عينية مختلفة عبر الصليب الأحمر الياباني والمنظمات الإنسانية وهي تتابع ما يجري في لبنان".

 

وأمل هيروتو في "أن تثمر الجهود المبذولة لوضع حد للمآسي والمحن التي تعصف بلبنان" معربا عن تمنياته "في أن يستعيد لبنان دوره سريعا".
ويأتي الدعم الياباني الجديد إضافة إلى ما قدمته الحكومة اليابانية اثر انفجار مرفأ بيروت من مساعدة قيمتها 6,4 مليون دولار، فضلا عن زيادة الدعم للانروا والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في لبنان.

 

يذكر أن حملة التبرعات من المجتمع الياباني عبر حسابات الصليب الأحمر الياباني ناهزت نصف مليون دولار أميركي.
هذا ويقوم السفير يحيى بجهود حثيثة لتأمين المزيد من المساعدات، وعلى جدول أعماله لقاءات عديدة خلال الشهر الجاري مع فاعليات يابانية رسمية رغم جائحة كورونا التي أوجبت إلغاء العديد من اللقاءات.

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