عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 شباط 2021

الأخبار : قوات صنعاء نحو انتزاع مأرب
موفد ماكرون في بيروت نهاية الأسبوع... والتوافق الفرنسي - السعودي مفقود: الفرنسيون «سلّتهم فاضية»!
الديار : باريس أكثر واقعية وتخشى خسارة «الورقة» اللبنانية: لا لتدويل الأزمة
الفاتيكان قلق على مستقبل المسيحيين ولا تغيير في المواقف السعودية
فوضى بعد العودة الجزئية واللقاحات السبت.. «لغز» هاتف سليم مستمر
نداء الوطن : الحريري في باريس... وزيارة الموفد الفرنسي لم تتحدّد بعد
صدى بكركي يتردّد في الفاتيكان وباسيل "يتذاكى" على البابا!
البناء: يوم أول فاشل في تطبيق الخروج التدريجيّ من الإغلاق… وكورونا يقرع جرس الإنذار
وزير خارجيّة قطر في بيروت لاستكشاف فرص التقدّم بمبادرة إنقاذيّة / البابا لا يتبنّى دعوة الراعي للتدويل... و«القومي»: لا للوصاية نعم للدستور
النهار : لا يرتقي الرثاء إلى المرثي
الجمهورية: البابا للزعماء : تحمّلوا نتائج أفعالكم
فوضى تخرق الإجراءات
the daily star: Hariri to meet Macron before returning to Beirut
l'orient le jour : Tripoli, une histoire à la marge du Liban