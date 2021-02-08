وفد التيار الوطني الحرّ في بكركي .. وهذا ما تمّ بحثه

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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، وفدا من "التيار الوطني الحر" ضم النائب جورج عطالله، الوزير السابق منصور بطيش، مي خريش وأنطوان قسطنطين.



وأعلن بطيش باسم التيار الوطني الحر بعد اللقاء أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شديد الحرص لتشكيل حكومة بأسرع وقت ويجب على الرئيس المكلف ان يتشاور مع رئيس الجمهورية لإيجاد حلول التشكيل السريعة ومباشرة العمل بالاصلاحات من بعدها".



وقال: "بحثنا مع الراعي في ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ ذات مصداقية عالية ووفق مندرجات المبادرة الفرنسية".



وشدد على أن "الأجواء مع البطريرك الراعي جيدة جداً ونحن دائماً على تواصل معه".