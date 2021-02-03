لبنان يسلّم سويسرا غداً جوابه بشأن تحويلات رياض سلامة المالية

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الأنباء الكويتية: يوسف دياب-

ينتظر أن يسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات غدا، جوابه إلى السلطات السويسرية على طلب المساعدة القضائية الوارد من المدعي العام السويسري، المتعلق بالتحويلات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، والتي تحوم حولها شبهات «تبييض أموال واختلاس»، على حد ما ورد في كتاب النائب العام السويسري.

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ «الأنباء»، أن عويدات «سيرسل جوابه معززا بالمستندات اللازمة التي تقتضيها أصول التعاون القضائي بين البلدين، رغم إعلان الأشخاص المذكورين أعلاه عن رغبتهم بالمثول أمام القضاء السويسري للدفاع عن أنفسهم تجاه التهم المنسوبة إليهم».

وفي هذا الإطار، بعث القاضي عويدات كتابا إلى كل من حاكمية مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، هيئة التحقيق الخاصة بالمصرف ولجنة الرقابة على المصارف، طلب بموجبها إيداعه كل المعطيات المتعلقة بطلب المساعدة القضائية السويسرية، والمستندات والوثائق المتعلقة بالتحويلات المالية المشار اليها في طلب المساعدة، بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بآلية إجراء التحويلات من مصرف لبنان الى الخارج.

ولفت المصدر القضائي إلى أن جواب القاضي عويدات إلى نظيره السويسري «سيستند الى مضمون الإفادات التي أدلى بها أمامه كل من سلامة وشقيقه ومساعدته، والى المستندات التي سيتسلمها من الجهات التي طلب منها المعلومات المشار اليها»، متوقعا أن «يزود القضاء السويسري بأجوبة إلحاقية في ضوء ما يتوفر له من معطيات إضافية في الأيام المقبلة».

وفي سياق متصل، حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الاثنين المقبل، موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وصاحب شركة استيراد الدولار من الخارج ميشال مكتف والصراف عبدالرحمن الفايد، في ادعاء النيابة العامة في جبل لبنان ضدهم، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة وهدر المال العام ومخالفة القرارات الإدارية من خلال إدارة وصرف الدولار المدعوم.