نبذة عن حياة النائب الراحل ميشال المر

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غيب الموت اليوم النائب ميشال المر، النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء الوزير السابق للداخلية والدفاع والاتصالات والاسكان، عن عمر ناهز 89 عاما، أمضى أكثر من 60 سنة منها في الحياة الوطنية والسياسية والاقتصادية وخدمة الناس.

درس المر في مدرسة الآباء اليسوعيين، ثم في جامعة القديس يوسف ونال منها العام 1955 شهادة في الهندسة المدنية. سافر بعد تخرجه إلى عدد من دول الشرق الأوسط وافريقيا وأسس فيها شركات أشغال عامة حققت نجاحا واسعا.

ترشح للمرة الأولى في الانتخابات النيابية لدورة العام 1960 ثم العام 1964. وفي دورة العام 1968 انتخب عن دائرة المتن ضمن لائحة الحلف الثلاثي.

بعد اتفاق الطائف عين نائبا عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه، وفاز بعدها في انتخابات الأعوام 1992 و1996 و2000 و2005 و2009، وخلال دوره العام 1992 ترأس كتلة نيابية مكونة من عشرة نواب، وفي دورة العامين 1996 و2000 ترأس كتلة من سبعة نواب.

حمل طوال مشواره السياسي حقائب وزارية متعددة مع توليه منصبي نائب رئيس مجلسي النواب والوزراء، ورئيس السن في مجلس النواب. وعين رئيسا ل 114 لجنة وزارية ذات طابع مالي واقتصادي ومعيشي، وعضوا في هيئة الحوار الوطني.

انتخب في تشرين الاول 2004 نائبا لرئيس مجلس النواب، وعين وزيرا للاسكان والتعاونيات ووزيرا للبرق والبريد والهاتف من 16 تموز 1979 حتى 25 تموز 1980 في حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس إلياس سركيس. عين وزيرا للبرق والبريد والهاتف من 25 تشرين الاول 1980 حتى 7 تشرين الاول 1982 في حكومة الرئيس شفيق الوزان في عهد الرئيس إلياس سركيس. عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني من 24 كانون الاول 1990 حتى 16 ايار 1992 في حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد الرئيس إلياس الهراوي.

عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني من 16 ايار 1992 حتى 31 تشرين الاول 1992 في حكومة الرئيس رشيد الصلح في عهد الرئيس إلياس الهراوي، ومن 16 ايلول 1992 أصبح بالإضافة إلى منصبه السابق وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء من 31 تشرين الاول 1992 حتى 25 أيار 1995 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي، وفي 2 ايلول 1994 أصبح بالإضافة إلى ذلك وزيرا للداخلية.

عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية من 25 ايار 1995 حتى 7 تشرين الثاني 1996 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.

عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية من 7 تشرين الثاني 1996 حتى 4 كانون الاول 1998 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.

عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزير دولة للشؤون البلدية والقروية من 4 كانون الاول 1998 حتى 26 تشرين الاول 2000 في حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس إميل لحود.

عين وزيرا للخارجية بالوكالة وفي اللجنة العربية الرباعية وفي الفرنكوفونية.

من إنجازاته للمتن

1- الأبنية الحكومية التي أنجزت في المتن خلال السنوات الاخيرة: سرايا جديدة المتن، قصر العدل في المتن، مبنى القوى الامنية في المتن، مبنى ادارة الهاتف في جديدة المتن، الملعب الرياضي في البوشرية، مركز المؤتمرات والثقافة لاتحاد بلديات المتن وغيرها.

2- الخطة الخمسية التي تغطي امل البنية التحتية للمتن الشمالي من طرق رئيسية وثانوية وتأمين مصادر مياه الشرب والشبكات العائدة لها وتنفيذ خطة متكاملة للمجارير ومحطات تكرير المياه المبتذلة والأقنية الشتوية والمدارس والملاعب الرياضية.

في القطاع الخاص

رئيس مجلس ادارة المساهم الأكبر في بنك لبنان والكويت من العام 1971 ولغاية 1976.

رئيس مجلس ادارة شركة "هولدنغ المر".

رئيس مجلس ادارة شركة "هولدنغ لوكسمبورغ".

رئيس مجلس ادارة "الشركة العقارية للانماء".

رئيس مجلس ادارة شركة G.T. GRANDS TRAVAUX INTERCONTINENTS / Quartier Général

رئيس مجلس ادارة "الشركة العقارية" في الزعرور وحالات وبرج المر.

رئيس مجلس ادارة شركة "طابق كل يوم" Etage par jour التي أنجزت بناء برج المر 40 طابقا خلال 40 يوما.

رئيس مجلس ادارة "الشركة اللبنانية للتعمير" التي انشأت مدينة سكنية من 5000 مسكن في شاطئ العاج في افريقيا، وإنشاءات مصانع للبيوت الجاهزة.

الإنسان والعائلة والشعب والعمل الاجتماعي

رئيس مؤسسة المعوقين في بيت شباب (منذ العام 1976 لغاية 1982، إذ تم بناؤها وتجهيزها ودخول المعوقين اليها خلال هذه الفترة).

بيت العجوز المريض.

دعم مراكز استشفائية ومستوصفات مجانية في منطقة المتن تؤمن الطبابة والأدوية المجانية كبيت العجوز المريض - مستشفى الطوارىء لمنطقة المتن العليا وغيرها.

أنشأ مبنى كلية العلوم في جامعة البلمند تقدمة للجامعة.

العائلة

تزوج المر من السيدة سيلفي أبو جودة العام 1957 ولهما رئيس مؤسسة الانتربول النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء الوزير السابق للداخلية والدفاع الياس المر، رئيسة اتحاد بلديات المتن السيدة ميرنا المر أبو شرف والسيدة لانا المر غاريوس.