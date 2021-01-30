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المكتب الإعلامي لأرسلان: تقليص التمثيل الدرزي في الحكومة هو تطاول على حقوق الدروز‎

30
JANUARY
2021
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ردّ المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في بيان، على الكلام الصادر عن المكتب الإعلامي للرئيس المكلّف سعد الحريري والذي جاء فيه: "لن تكون هناك حكومة إلا من 18 وزيراً... ونقطة على السطر"، فقال: "إنّ مقاربة موضوع التمثيل الدرزي في الحكومة هي مقاربة ميثاقية ودستورية ووطنية بامتياز ولا علاقة لها بالخلافات السياسية، لذا من المفيد تذكير المعنيين أن التمثيل الدرزي الصحيح في الحكومة هو حقٌّ مكتسب وليس منّة من أحد، والسعي إلى تقليص هذا التمثيل الى وزيرٍ واحدٍ هو تطاول على حقوق الدروز، ولا يملك أحد هذا التوكيل لا رئيس مكلّف ولا أيّ فريق سياسي آخر، ولن نسمح بهذا التطاول، ونقطة عالسطر".

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