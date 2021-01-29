بالفيديو - اعتراف بمحاولة اغتيال باسيل؟ ..زلة لسان نائب تورطه

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صرّح النائب بلال عبدالله ليل امس في حديث مع الاعلامي مارسيل غانم ردا على سؤال عن اتهام الاشتراكي بمحاولة اغتيال رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل: "يا ريت"، ليعود فيستدرك بعدما نبّهه غانم الى خطورة ما أدلى به: "يا ريت عنا هالأدوات هيدي. ما عنا هالأدوات ولا عنا هالنية"، مع ان مجرى الحديث لم يأتِ على ذكر اي شيء عن "الأدوات"

ومن ثم ختم قائلا: "محضورة".

تفاعل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث عبدالله واعتبره البعض زلة لسان كشف خلالها الغرض من كمين قبرشمون الشهير الذي استهدف باسيل.