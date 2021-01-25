هذا ما سيتناوله "ضروري نحكي" هذه الليلة

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يتناول برنامج ضروري نحكي هذه الليلة الفرق بين الخطط التي تبقى حبراً على ورق والخطط التي يتم تنفيذها وانعكاسات ذلك على صحة اللبنانيين

ما الذي يحصل في جرود المتن، ولماذا هنا المواجهة ترقى لمستوى مثالٍ يحتذى لم نرَه في خطط الحكومة الركيكة لمواجهة كورونا.

عن كورونا لبنان، مصير التعلم عن بعد، محاربة الفساد، الأزمة المالية الخانقة، وأكثر.. مع الوزير السابق الياس بو صعب.

وفي الحلقة أيضاً مداخلات مع الدكتور شادي صراف والدكتور ايلي سعادة من الجمعية الطبية اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية للإضاءة على آخر المستجدات المتعلقة بلقاح كورونا.