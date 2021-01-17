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سيول وفيضانات في حاصبيا والأضرار مادية

17
JANUARY
2021
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يستمر الطقس عاصفا لليوم الثاني على التوالي في حاصبيا والمنطقة، مصحوبا برياح شديدة السرعة وتدن بدرجات الحرارة.

وقد تسببت الأمطار التي تساقطت ليل أمس وصباح اليوم، بسيول جرفت معها الحصى والأتربة الى وسط الطرق محولة إياها الى مستنقعات. كما وتسببت هذه الأمطار مع ذوبان الثلوج بارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني وبحدوث فيضانات طالت بعض المنتزهات والمقاهي المحاذية لضفتيه، إلا ان الأضرارها اقتصرت على الماديات.

وتساقطت الثلوج ليلا على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر، الا أن جميع الطرق سالكة بما فيها طريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم، حيث يفضل استخدام الآليات المجهزة بسلاسل معدنية.

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