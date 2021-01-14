نقيب الأطباء: نعم لقانون اللقاحات شرط الحفاظ على المواصفات والجودة ‏المتوفرة في بلد المنشأ

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دعا الرئيس نبيه بري مجلس النواب غدا إلى جلسة طارئة للموافقة على اقتراح قانون معجل مكرر بشأن اللقاحات الطبية، للاستخدام الطارئ، بناءً على طلب الشركات المنتجة.

وكانت لجنة الصحة النيابية قد ناقشت هذا المشروع ووضعت فيه الأطر القانونية والطبية لحماية المواطنين، خاصة وأن الدول الغربية بدأت بإعطاء اللقاحات ضد وباء كورونا منذ شهرين،‏ والمضاعفات السلبية من حرارة بسيطة أو وجع ‏في العضل، قليلة جدا.

إن نقابة الأطباء تطالب السادة النواب بربط مشروع قانون اللقاحات بمعايير المواصفات والجودة المتوفرة في بلد المنشأ، وبربطها بنفس الشروط التي تطبقها الدول الأوروبية ،حفاظًا على صحة وحقوق المواطن والدولة .