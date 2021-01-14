عناوين الصحف ليوم الخميس 14 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار: إسرائيل تخاطب بايدن في سوريا: لدينا بنودنا!

هل تكشف التحقيقات حول الباخرة «ترايدر» الوجهة الحقيقية للسفينة «روسوس»؟

«كورونا»: لبنان «الأول» عربياً في الانتشار ونحو «الأسوأ عالمياً»



الديار: الاتصالات مجمّدة : حزب الله يتريث وبكركي تنتظر تهدئة النفوس بعد شريط بعبدا

هستيريا قبل الإقفال اليوم والمجلس يخرق الحجر غداً لإقرار قانون لقاح كورونا

بري مع توسيع الخيارات وفتح الأبواب أمام سائر اللقاحات





نداء الوطن: "مشروع الكورونا" غداً أمام البرلمان ومخاوف من استنسابية "الصحة"

فلتكُن "هيئة مستقلة" تضمن توزيعاً عادلاً للقاح

البناء: لبنان يدخل أول أيام الإقفال مع العاصفة… ذعر من كورونا وهلع استهلاكيّ

وزير الصحة مُصاب بكورونا... ومجلس النواب يشرّع اللقاح غداً / تجار وراء اختفاء السلع المدعومة... لا أزمة محروقات... وتطبيق للأذونات

اللواء: الإقفال المرّ: يوم أشبه بنهاية الحياة في لبنان!

لقاء بين رؤساء الحكومات وجنبلاط: البحث بجبهة وطنية لمواجهة الانقلاب على الطائف

النهار: "احتواء" تصعيد العهد يواكب حالة الطوارئ

الجمهورية: "أزمة الفيديو" : طلاق الرئيسين

the daily star: Health Minister Hasan hospitalized with COVID-19



l'orient le jour: Front anti-Aoun : une première réunion discrète pour lancer l’offensive