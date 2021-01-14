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أسرار الصحف ليوم الخميس 14 كانون الثاني 2021

14
JANUARY
2021
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر طبية عن سبب استبعاد اللقاح الروسي واللقاح الصيني حتى الآن بالنسبة للبنان، علماً أن دولة الإمارات الصديقة للغرب اعتمدت اللقاح الصيني وحصلت على كميات وافرة منه لكل المقيمين والوافدين، والجزائر اعتمدت اللقاح الروسيّ وضمنت منه عشرات ملايين اللقاحات وأسعار اللقاحين تناسب لبنان أكثر من سواها.



كواليس

قالت مصادر أمنية إقليمية إن سورية ستكون ساحة مواجهة عسكريّة وإن اليمن سيكون ساحة اختبار سياسيّ خلال شهر شباط لتبلور بعدها إدارة الرئيس جو بايدن كيفية تعاملها مع ملفات المنطقة وليس فقط مع الملف النووي الإيراني ومصير سياسة العقوبات.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

على الرغم من تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تعمل بعض الجهات بصورة سرية على إجراء مسح وظيفي واجتماعي للمتعاقدين في القطاع العام بهدف وضع سيناريو للاستغناء عنهم تدريجياً.

 

يحاول حزب معارض جس نبض إمكانية تشكيل جبهة معارضة لكنه يكتشف ان عدم رغبة البعض بالذهاب لمواجهة مفتوحة مع «حزب الله» تبقى عائقاً اساسياً.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
توقفت مصادر لبنانية عند التهم الجديدة، التي ساقتها الإدارة الأميركية المنتهية لدولة إقليمية، والمتعلقة بهجمات 11 أيلول2001.


غمز
لوحظ اختفاء غالبية وزراء التصريف عن المشهد، بصورة كلية، لأسباب بالغة الغموض، لجهة الجهات التي تشغل عملهم في الوزارات التي يفترض تصريف أعمالها..


لغز
حتى الساعات الماضية، لم يكن حصل اتصال مع مرجع مكلف من قبل مرجع سابق، على خلفية عتب في ما خصّ «فيديو الاهانة»، الذي كان شاهداً عليه!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

سفير يتعرّض للتهديد

تردّد أن سفير دولة إقليمية معنية بالوضع اللبناني تلقّى تهديدات فرضت عليه الحدّ من حركته.

 

تعطيل وساطة مرجع روحي

تتعرّض وساطة مرجع روحي في قضية وطنية حسّاسة لمجموعة من التفسيرات الخاطئة بهدف تعطيلها قياساً على موقف صارم أعرب عنه في مواقف متتالية.

 

توقيف فاعليات جنوبية

توقفت فاعليات جنوبية عند عودة مدير مكتب مرجع سياسي بارز الى مقره في الجنوب حيث لوحظ تنشيط الحركة لهذا المقر.

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