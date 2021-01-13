ما هي الاجراءات الوقائية التي ستطبق على الوافدين الى لبنان؟

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عطفا على التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بتاريخ 12/1/2021، حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان إبتداء من 14/1/2021 ولغاية 25/1/2021 ضمنا، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية التالي:

- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى، من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات الشركة القادمة إلى لبنان.

- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان وجوب تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان والمتوفرة إلكترونيا" من خلال لرابط التالي: https://arcg.is/0GaDnG قبل الصعود على متن طيران الشرق الاوسط.

- كما يمنع أي مسافر تظهر عليه أي من عوارض مرض الكورونا أو ما يشابهها من الصعود على متن الطائرة.

- على جميع الركاب القادمين من: إسطنبول وبغداد والقاهرة (الذين أجروا فحص PCR في تلك المدن وليس الذين مروا عبرها ترانزيت) أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقاً لمدة سبعة أيام في أحد الفنادق الواردة في تعميم المديرية العامة للطيران المدني والمعتمدة من قبل وزارة السياحة في لبنان وبأسعار مخفضة.(لائحة الفنادق) لا يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي بالصعود على متن طيران الشرق الاوسط. وعند وصول الركاب إلى المطار تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقلهم من المطار إلى الفندق، حيث يجب عليهم التزام الفنادق لمدة سبعة أيام على أن يقوموا بإجراء فحص PCR ثان في اليوم السادس من تاريخ وصولهم على نفقتهم الخاصة.

* في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يغادروا الفندق

* في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يجب عليهم حينها إتباع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص.

- على جميع الركاب القادمين من باقي دول العالم أن يكون لديهم حجز فندقي في أحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة السياحة في لبنان وبأسعار مخفضة (لائحة الفنادق) وذلك لمدة أقصاها 72 ساعة لحين صدور نتيجة فحص الPCR ولا يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي بالصعود على متن طيران الشرق الاوسط.

وعند وصول الركاب إلى المطار تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقلهم من المطار إلى الفندق، حيث يجب عليهم التزام الفنادق صدور نتيجة فحص الPCR الذين أجروه في المطار. ومن ثم:

* في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يتابعون بعدها الحجر لمدة خمسة أيام في مكان إقامتهم ومن ثم إجراء فحص PCR ثان في أحد المختبرات لمعتمدة من قبل وزارة الصحة وذلك على نفقتهم.

* في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يجب عليهم حينها إتباع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص.



الاستثناءات:

1. يستثنى من الحجر الفندقي الدبلوماسيون وعائلاتهم، الرسميون، الوفود الرسمية، الضباط وقوات اليونيفيل، الركاب العابرون براً الى سوريا عبر المطار والركاب القاصرين (دون 12 سنة) القادمين دون مرافقة أحد من ذويهم.

2. يستثنى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير أو سجل طبي، ويخضعون فقط لفحص PCR في المطار على سبيل الإحتياط.

3. بالنسبة للركاب الذين غادروا لبنان وعادوا إليه ضمن أسبوع واحد، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الأسبوع التالي، يسمح لهم بعدم إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها، ويطبق التالي:

- الركاب الذين غادروا الى المدن التالية: إسطنبول وبغداد والقاهرة يخضعون عند وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي لفحص PCR ومن ثم يلتزمون بالحجر الفندقي في أحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة السياحة لمدة أقصاها 72 ساعة لحين صدور نتيجة الفحص.

* في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يتابعون بعدها الحجر لمدة خمسة أيام في مكان إقامتهم ومن ثم يجرون فحص PCR ثان في أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وذلك على نفقتهم.

* في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يجب عليهم حينها إتّباع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص.

- الركاب الذين غادروا لبنان الى باقي دول العالم يخضعون لفحصPCR عند وصولهم الى المطار ومن ثم يلتزمون أماكن إقامتهم لحين صدورالنتيجة.