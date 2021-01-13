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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 كانون الثاني 2021

13
JANUARY
2021
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 الأخبار: قانون أميركي جديد لتجويع السوريين

الحريري: لا اعتذار ولا تنازل

«كورونا»: أجهزة التنفس انقطعت والفحوصات الايجابية بين الأعلى عالمياً

 

 

البناء : اللبنانيّون إلى الإقفال الغامض ومجلس الدفاع يلقي تفسير القرارات على عاتق رجال الأمن
القطاع الصحيّ يغادر عنق الزجاجة واستعدادات للقاح... ودعوات للتنوّع في المصادر / التجاذب الرئاسيّ إلى التصعيد الطائفيّ... والمشهد الحكوميّ غائب بلا أفق قريب

 

 


نداء الوطن : تداعيات "الفيديو" مستمرة والحريري سيتابع جولته الخارجية
"كورونا" يرفع الوفيات والدولار نحو الـ 10 آلاف

 

 


اللواء : قلق على الإقفال غداً.. و«الإهانة» تُلحق الحكومة بالطقس البارد!
طوابير تفرغ السوبرماركات والأفران.. والانتربول لاعتقال مالك باخرة الموت وصاحب الأومونيوم

 

 

الديار: الهلع يسيطر على اللبنانيين عشية الاقفال التام وعداد كورونا يسجّل أرقاما قياسية
حزب الله مستاء مما آلت اليه الأمور حكوميا ولا يؤيد اعتذار الحريري
لبنان الرسمي يتحرك للتصدي للخروقات الجوية الاسرائيلية «الوقحة»

 

 


النهار: لبنان في الانتظار القاتل للقاحات والحكومة!

 

 

 


الجمهورية : عون لا يتراجع .. وللحريري لائاته

 

 

 

l'orient le jour: Entre la Turquie et les pays du Golfe, le début d’un réchauffement

 

 

 

the daily star: Aoun insults bring govt formation back to square one

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