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لبنان القوي: على الحريري استئناف عمله بعيداً عن اي تأثيرات والتواصل مع الرئيس عون لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير

12
JANUARY
2021
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عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل واصدر البيان الآتي:

1 – يتقدّم التكتل من عائلة المناضل مسعود الأشقر ورفاقه ومن اللبنانيين بأحرّ التعازي لوفاة الرجل الذي ‏يشكل مثال المقاوم الحقيقي وقد كرّس حياته للدفاع عن لبنان واللبنانيين ملتزماً قضاياهم ومكرّساً جهوده لتأمين متطلّبات الناس فضلاً عن ايمانه بالحوار والتواصل بين اللبنانيين، حتى الذين اختلف معهم سياسياً.

2- يدعو التكتل اللبنانين الى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للدفاع لمواجهة جائحة كورونا لأن لبنان دخل مرحلة الخطر بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمرضى وتزايد المصابين بصورة مضطردة. وفي مقدّمة الاجراءات المطلوبة التزام عدم التجول واحترام التباعد وارتداء الكمامة والتزام معايير النظافة العامة.
ويؤكّد التكتل ان الأجهزة الأمنية مدعوة للتشدّد في قمع المخالفات لأن التراخي سيزيد من الإصابات علماً بأنه لن يكون باستطاعة لبنان ان يؤمّن اللقاح لجميع المواطنين في وقت قريب.

3- يكرّر التكتل دعوته لحكومة تصريف الأعمال لتتحمّل مسؤوليّاتها في ترشيد الدعم بما يحمي مئات آلاف اللبنانيين الذين اصبحوا تحت خط الفقر، من دون افراغ لبنان مما يملكه من احتياط العملات الاجنبية. ويؤكّد التكتل ان رفع الدعم هو من مسؤوليّة السلطة التنفيذية ‏التي بإمكانها التعاون مع السلطة التشريعية لكي لا تجد هذه الاخيرة نفسها مضطرة للتدخّل من اجل تطويق الأزمة.

4- ينتظر التكتل ان يبادر رئيس الحكومة المكلّف للتواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون اصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها. ولذلك يدعو التكتل ‏رئيس الحكومة المكلف ليستأنف بأسرع وقت عمله بعيداً عن اي تأثيرات والتزاماً بالقرار السيادي اللبناني، ‏وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ.

5 – يشدّد التكتّل على تطبيق قانون الدولار الطالبي محذّراً من محاولات الالتفاف عليه بوضع العراقيل سواء من جانب المصارف او من جانب المصرف المركزي، ويؤكّد التكتل ان المسألة تتصّل بالطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج والذين يعانون لتأمين متطلّبات التعليم والحياة.

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